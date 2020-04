Coronavirus, Zaia: “Virus uccide in solitudine, ricordiamolo. No a spiaggia o escursioni, pensiamo agli ammalati”

Nel corso del punto stampa, Zaia ha poi sottolineato che non c’è “ nessun allentamento, l’ordinanza che ho firmato ieri riprende quanto prescritto dal Dpcm, anzi è più restrittiva : in Veneto si devono usare le mascherine ed i guanti sempre quando un cittadino esce di casa”.

“Ho eliminato la distanza dei duecento metri per la passeggiata fuori casa come prevede appunto il Dpcm in cui si parla di vicinanza e di prossimità rispetto alla propria abitazione – ha tenuto a spiegare Zaia – in ogni caso dato che ieri mi sono arrivate segnalazioni di infrazioni, attendo 24 ore, e poi sono pronto a rimettere la misura dei 200 metri: il mio è stato un atto di fiducia nei confronti dei cittadini”.