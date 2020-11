Coronavirus, 14 morti in Trentino e 212 nuovi positivi. A Bolzano altri 16 decessi e 548 nuovi casi

Continua lo screening di massa in Alto Adige. Il Trentino resta invece zona gialla, confermate le zone rosse nazionali

Trento/Bolzano – Nella giornata di sabato si registrano 14 vittime per coronavirus: 6 ospiti di Rsa e 8 deceduti in ospedale, dai 70 anni in su. 212 i nuovi contagiati su 4874 tamponi molecolari analizzati. Tra i nuovi positivi ci sono anche 23 bambini e ragazzi in età scolare.

Sale di due unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, attualmente 40 persone. I ricoverati in alta intensità sono 52. I pazienti attualmente in ospedale sono 453. Nelle ultime ore i nuovi ricoveri sono stati 43 (ma 39 le persone dimesse). In isolamento domiciliare ci sono 2.249 persone.

Sotto osservazione da parte della task force provinciale c’è il caso della Rsa di Grigno, dove 22 ospiti risultano positivi, ma anche in altre rsa del Trentino si registrano cadi covid.

La situazione a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.910 tamponi e registrato 548 nuovi casi positivi, 16 i decessi. Sono 311 le persone ricoverate negli ospedali altoatesini, altri 139 pazienti si trovano nelle cliniche private, mentre 39 sono i pazienti Covid-19 in terapia intensiva.

Altre 112 persone si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Con i 16 nuovi decessi il numero dei decessi complessivi dall’inizio della pandemia sale a 462. Attualmente le persone in isolamento domiciliare sono 10.504, delle quali 9 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite in totale sono 9.751.