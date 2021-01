Coppia scomparsa a Bolzano, arrestato il figlio Benno

I genitori sono scomparsi lo scorso 4 gennaio. I vigili del fuoco, su disposizione degli inquirenti, hanno simulato in questi giorni anche la caduta di un corpo a peso morto dal ponte di Vadena, all’altezza della discarica

Bolzano – E’ stato arrestato a Bolzano Benno Neumair, sospettato dell’uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli e di averne poi nascosto i corpi. Il giovane, di 30 anni, si è costituito nella notte, dopo aver avuto un contatto con la Procura. Ma non avrebbe confessato. Benno Neumair si trova attualmente nel carcere in via Dante a Bolzano.

“A seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini” la Procura di Bolzano, nella tarda serata di ieri, ha fermato Neumair Benno, indiziato di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori Neumair Peter e Perselli Laura. “Nei termini processuali previsti dall’art. 390 c.p.p. verrà richiesta la convalida del fermo al giudice per le indagini preliminari. A tutela delle indagini e del diritto di difesa allo stato non possono essere comunicate ulteriori informazioni”, si legge nella nota della Procura.

Poco dopo le ore 11 Benno Neumair ha lasciato la caserma del comando provinciale dei carabinieri in via Dante a Bolzano a bordo di una gip dei carabinieri. Il trentenne si è coperto il volto con un foglio di carta quando la vettura è passata davanti ai cronisti e agli operatori in attesa in strada. Neumair attualmente si trova in stato di fermo. Ancora ieri i Ris sono tornati in via Castel Roncolo, dove la coppia abitava con il figlio.

“Lo abbiamo accompagnato noi in Procura per farlo costituire spontaneamente”, ha detto l’avvocato Angelo Polo, legale di Benno Neumair. La Procura la scorsa notte ha emesso un decreto di fermo.