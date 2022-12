Orchestra Haydn suonerà domenica 18 dicembre in Senato: diretta su RAI 1 dalle 12

L’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento suonerà domenica 18 dicembre nell’Aula del Senato, in occasione del Concerto di Natale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato

Trento/Bolzano – L’Orchestra, diretta nella speciale circostanza da Beatrice Venezi, eseguirà brani tratti dal repertorio di fine Ottocento, da Verdi (la Sinfonia da “Giovanna d’Arco”) a Martucci (Notturno op.70/1), da Puccini (“L’Abbandono” e “Tregenda” dall’opera “Le Villi”) a Mascagni (Sinfonia dall’opera “Le Maschere”) e, in prima assoluta, l’“Omaggio a…” di Salvatore Frega. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da RAI 1 a partire dalle ore 12.00 circa.

Il Concerto di Natale in Senato è un appuntamento tradizionale che ha già visto ospiti orchestre come l’Orchestra Luigi Cherubini e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: «Siamo lieti che la nostra Orchestra sia stata invitata a un evento così importante come il Concerto di Natale in Senato», commenta Monica Loss, Direttrice Generale della Fondazione Haydn, «E ciò non può che riempirci di orgoglio, dandoci una forte spinta a continuare nel cammino che la nostra Fondazione ha da tempo intrapreso a livello territoriale con significative ricadute nazionali e internazionali».

Parole di soddisfazione vengono anche da Giorgio Battistelli, Direttore Artistico della Stagione Sinfonica dell’Orchestra Haydn: «Ogni anno viene invitata ad esibirsi in Senato un’orchestra di rilievo del panorama nazionale: siamo quindi lusingati che quest’anno la scelta sia caduta sulla nostra Orchestra. Non sarà un’esecuzione qualsiasi ma un concerto che ha tutti i crismi della straordinarietà, un riconoscimento da parte dei massimi livelli istituzionali della qualità del percorso della nostra Orchestra, che ci dà riconoscimento e una grande visibilità a livello di pubblico. Un’orchestra che, grazie alla sua flessibilità e modularità, è in grado di spaziare con senso di modernità dal barocco al Novecento e oltre».

In breve

È Natale.. Ancorati al Cielo, Auditorium Intercomunale di Primiero, martedì 20 dicembre 2022 dalle 20. I bambini dell’Istituto Santa Croce invitano tutti con gioia allo spettacolo musicale “E’ Natale.. Ancorati al Cielo”, canti natalizi con la collaborazione del Coro Sass Maor. Ingresso ad offerta libera. Le offerte raccolte saranno devolute a Don Maxim per l’emergenza in Ucraina.

Concerto di Natale a Siror, domenica 18 dicembre 2022 dalle 18. L’Orchestra Celeste è un simpatico spettacolo per ragazzi, con canzoni arrangiate per coro di voci bianche e banda, intercalate dalle parole di un narratore che racconta la tenera e divertente storia di Carlotta e degli angeli dell’Orchestra Celeste, che scendono precipitosamente sulla terra per annunciare il Natale. Lo spettacolo, che ha la durata di circa un’ora, è un progetto di animazione teatrale e musicale che ha visto l’importante collaborazione tra la Scuola Musicale di Primiero, in questo progetto con il Coro di Voci Bianche, e il Corpo Musicale Folkloristico di Primiero. L’opera include, tra gli altri, alcuni grandi successi musicali delle Edizioni Paoline, da sempre attente al mondo dell’infanzia e, nello specifico, a quello della scuola. Tutti i brani sono arrangiati per banda da Donald Furlano, che ha anche curato la stesura dei testi teatrali.

Note di Stagione, Imèr, Ex Sieghe, mercoledì 21 dicembre ore 20.00. Erica Boschiero, Vasco Mirandola e Sergio Marchesini presentano “Alberi. Canto per foglie, uomini, radici”.

Gran Concerto di Capodanno, Auditorium Intercomunale di Primiero, venerdì 30 dicembre 2022 dalle 21. Per il Capodanno, l’Orchestra Sinfonica delle Alpi, gestita dall’Associazione Euritmusha scelto di offrire un programma incentrato sul fascino della fiaba in musica:per questo, accanto alle più celebri pagine della famiglia Strauss, verranno proposti brani unici tratti dalla tradizione russa e da quella scandinava.