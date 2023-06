Cooperazione trentina fra luci ed ombre: Simoni riconfermato, mentre i lavoratori protestano durante l’assemblea (VIDEO)

Nel giorno dell’assemblea della Cooperazione, dentro la sede del colosso trentino i sorrisi dei membri del nuovo CdA. Fuori in strada, la protesta dei lavoratori. Due facce della stessa medaglia, in un mondo che sembra aver perso la bussola, rispetto ai valori di un passato cooperativo, soprattutto nelle valli. Da Fugatti e Tonina: congratulazioni al presidente Simoni riconfermato dall’assemblea

Trento – Continua il muro contro muro tra sindacati e federazione sulla disdetta dell’integrativo. Almeno 120 euro netti in meno nella busta paga mensile per quasi 1.900 lavoratori. Manifestazione in via Segantini a Trento, con ampia adesione allo sciopero: con molte famiglie cooperative che restano chiuse, o con orario ridotto. La protesta proprio nel giorno dell’assemblea di Federcoop, scontata la riconferma di Roberto Simoni, che non aveva sfidanti.

I numeri della Cooperazione

La Cooperazione Trentina rappresenta 423 imprese, 300 mila soci e socie, dà lavoro a 24 mila persone generando un valore della produzione che supera i 3,5 miliardi di euro (+250 milioni) e un patrimonio di oltre 3 miliardi (+300 milioni) che resta indivisibile a disposizione delle generazioni future. Dall’energia e dal digitale arrivano nuove straordinarie opportunità per la cooperazione e per l’intero territorio trentino. Disegna un futuro sostenibile, inclusivo e tecnologico la relazione di Roberto Simoni, riconfermato giovedì – non senza amarezza per le proteste in corso – alla guida della Cooperazione Trentina.

Di seguito i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione con i voti ottenuti. Il presidente Roberto Simoni è stato eletto con 447 voti, pari all’84%. Nel settore Produzione lavoro e servizi : Germano Preghenella 296 (CLA, Multiservizi e Antropos), Camilla Santagiuliana Busellato 301 (Risto3) e Matteo Zanella 287 (Ecoopera).

Sociali e abitazione : Sandra Dodi 279 (Città Futura), Francesca Gennai 342 (Consolida e La Coccinella) e Italo Monfredini 282 (Gruppo Spes).

Agricolo : Stefano Albasini 319 (Trentingrana e Caseificio Cercen), Rodolfo Brochetti 329 (La Trentina), Lorenzo Libera 327 (Cavit e Cantina di Avio) e Luca Rigotti 352 (Gruppo Mezzacorona).

Consumo : Francesca Broch 337 (FC Primiero), Giorgio Corradi 328 (FC Lavarone), Renato Dalpalù 346 (Sait) e Paola Dal Sasso 361 (FC Val di Fiemme).

Credito : Maurizio Maffei 295 (CR Vallagarina), Marco Misconel 321 (Val di Fiemme CR), Silvio Mucchi 311 (Fondo Comune e CR Val di Non Rotaliana e Giovo) e Enzo Zampiccoli 299 (CR Alto Garda – Rovereto).

Trasversali : Marina Castaldo 316 (Movitrento), Michele Odorizzi 341 (Melinda e Unione Frutticoltori Rallo), Michele Odorizzi 331 (Cooperazione Salute e Kaleidoscopio) e Franco Sartori 290 (FC Valle di Ledro).

Partecipanti di diritto : Nadia Martinelli (Donne in Cooperazione) e Luca Riccadonna (Giovani Cooperatori Trentini).

La protesta dei lavoratori