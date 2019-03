Paris primo anche a Soldeu

Connect on Linked in

Dominik Paris ha vinto l’ultima discesa libera della stagione a Soldeu con il tempo di 1.26.80

NordEst (Adnkronos) – Per l’azzurro è il 6/o successo stagionale e il 15/o in carriera oltre al titolo iridato di superG.

Paris ha preceduto sul traguardo il norvegese Kjetil Jansrud, secondo con il crono di 1.27.14, e l’austriaco Otmar Striedinger, terzo in 1.27.21.

Sesto tempo per lo svizzero Beat Feuz in 1.27.44 che gli consente di aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo la coppa di disciplina con 540 punti contro i 520 dell’italiano. Solo 17esimo l’altro azzurro in gara Christof Innerhofer.