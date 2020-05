Conte: “Futuro Italia in nostre mani, insieme ce la faremo”

La situazione nel Bellunese

Ulss1 Dolomiti comunica Si comunica che nella mattinata del 3 maggio una paziente Covid positiva di anni 90, ricoverata in Geriatria Covid di Belluno e residente in Ulss Dolomiti è deceduta. Sono in corso gli accertamenti per stabile le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Da lunedì 4 maggio 2020 ripartono, con gradualità, le attività sanitarie rimodulate in seguito all’emergenza Covid. In particolare, riprende l’attività di specialistica ambulatoriale per tutte le classi di priorità e l’attività chirurgica programmata.