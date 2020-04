Chiusura galleria Totoga per lavori di manutenzione mercoledì 29 aprile e giovedì 30 aprile dalle 19 alle 7 del mattino seguente

Posted on

Sul posto presidio dell’Appa e dei vigili del fuoco per il monitoraggio ambientale Trento – Gran lavoro per i vigili del fuoco e i tecnici dell’Appa e della viabilità per l’incidente avvenuto stamani a Castelnuovo, in Valsugana dove si è rovesciata un’autocisterna carica di gasolio. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza, […]