Addio a Renzo Anderle: già sindaco di Pergine, Consigliere provinciale e Presidente dei Comuni trentini dal 2004 al 2008

Connect on Linked in

Renzo Anderle era stato presidente del Consorzio dei Comuni dal 2004 al 2008, un incarico che aveva svolto con dedizione e grande capacità, prima di essere eletto in Consiglio provinciale a Trento.

Trento – “Con la scomparsa di Renzo Anderle il Trentino perde uno degli uomini che hanno contribuito maggiormente a far crescere il ruolo del Consorzio dei Comuni Trentini e la voce degli Enti locali.

Una voce che è diventata importante nelle relazioni istituzionali in un confronto sempre più paritario, all’insegna delle istanze dei cittadini, mettendo al centro il servizio alla comunità”. Sono le parole di commento di Paride Gianmoena, presidente dei Comuni Trentini, alla morte di Renzo Anderle, deceduto ieri sera all’età di 70 anni. Parole che, in queste ore, significano anche profonda vicinanza alla famiglia.

Renzo Anderle era stato presidente del Consorzio dei Comuni dal 2004 al 2008, un incarico che aveva svolto con dedizione e grande capacità, prima di essere eletto in Consiglio provinciale a Trento.

“Un uomo di spessore, infaticabile lavoratore – ricorda ancora Gianmoena – che, in particolare, ha gestito con saggezza la riforma istituzionale nelle sue fasi iniziali, le più impegnative. La sua capacità di dialogare con tutti era proverbiale. Anche nei casi più difficili è sempre riuscito a mediare e a risolvere con tatto e buonsenso le questioni.

I Comuni trentini e le Comunità, ma non solo, gli devono molto. Profondamente legato alla sua città, Pergine, aveva, comunque, una visione complessiva di tutto il territorio provinciale e questo gli aveva permesso di dare notevole risalto al ruolo del Consorzio dei Comuni e del Consiglio delle autonomie. Gli Enti locali gli saranno sempre grati”.

Il saluto del Presidente del Consiglio provinciale

Con la serena compostezza che ha segnato tutto il suo percorso umano, professionale e politico, Renzo Anderle si è spento in queste ore, lasciando un vuoto grande, sua sul piano dei sentimenti come dell’intelligenza, in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che, come il sottoscritto hanno avuto l’onore di poter compiere un tratto di strada insieme.

Da sempre attento e curioso indagatore della scienza e della tecnica, Renzo Anderle ha ricoperto per molti anni ruoli di dirigenza ed alta responsabilità nel contesto della Provincia autonoma di Trento e nei settori dello sviluppo energetico. Entrato in politica con la competenza, ma anche l’umiltà, del tecnico vero ha guidato per una Consigliatura il Comune di Pergine Valsugana, per poi approdare, nella XIV Legislatura, ai banche del Consiglio provinciale, dove ha portato il suo prezioso contributo di pacatezza e di sensibilità, nelle vesti di Segretario Questore dell’Ufficio di Presidenza, di Componente della Giunta per le Elezioni, nonché di Presidente della prima Commissione legislativa permanente.

Uomo di indubbie doti intellettuali e morali, Renzo Anderle si è sempre distinto per una innata signorilità nei modi e per una forte capacità di penetrare i problemi e di coglierne la radice più profonda, ma anche per la costante volontà di ricercare il dialogo, anche quadro questo sembrava difficile, piuttosto che il più comodo scontro retorico. A noi tutti rimane la sua lezione, nutrita di rispetto e di un intenso senso della dignità della politica, requisiti questi indispensabili per proseguire il cammino delle Istituzioni e della nostra comunità.

Il Presidente del Consiglio provinciale

Bruno Dorigatti

Il dolore dei colleghi UPT

L’Unione per il Trentino si unisce al cordoglio per la scomparsa di Renzo Anderle, già sindaco di Pergine, consigliere provinciale e regionale dal 2008 al 2013. Persona di grande intelligenza, integerrimo in valori e ideali, ha sempre messo la sua azione e le sue doti al servizio della comunità e della politica nella Margherita prima e nell’Upt tutt’ora.

Interprete dei principi della nostra Autonomia e della stagione delle riforme anche come Presidente del Consorzio dei Comuni, ha saputo portare avanti con impegno, riflessioni sempre profonde e propositive.

Con la prematura scomparsa di Renzo Anderle il nostro Territorio perde un uomo di grande caratura umana e politica.

Il segretario UPT

Tiziano Mellarini