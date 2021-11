“Vago oltre”, l’attrice trentina Loredana Cont racconta “la demenza” con rispetto e ironia: giovedì 25 novembre al teatro di Pieve

Spettacolo scritto e interpretato da Loredana Cont, che con tanta ironia, ma con profondo rispetto, parlerà di situazioni legate alla demenza che vivono gli anziani e non solo

Primiero (Trento) – La serata si terrà al teatro di Pieve (Primiero). Introdurrà l’appuntamento, il dottor Andrea Fasanelli, Coordinatore Rete Clinica Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Per l’accesso al teatro è richiesto il possesso del Green Pass.

Giovedì 25 novembre alle ore 20.30 – Teatro Parrocchiale di Pieve

Chi è Loredana Cont

Loredana Cont, autrice e attrice è nata in Svizzera, vive a Rovereto (Trento). Ha iniziato giovanissima a scrivere testi teatrali, tutti di genere brillante, in dialetto trentino, che sono stati tradotti in numerosi altri dialetti regionali e vegono portati inscena in tutti i teatri d’Italia. Loredana Cont ha recitato in varie compagnie teatrali ottenendo numerosi premi dalla critica e dal pubblico, sia come interprete che come autrice. Dal 2005 è presente tutti i giorni su un’emittente trentina con il programma satirico “El Megabait” e da ottobre 2009 è settimanalmente in radio con Lucio Gardin nel programma “Attenti a noi due: il muggito del lumaz” su RAI RadioDue.