Comune di Primiero San Martino di Castrozza: selezione per assunzione Assistente amministrativo, domande entro il primo agosto

Nuova assunzione in Comune

Primiero (Trento) – E’ indetta una pubblica selezione per esami (colloquio) per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di Assistente amministrativo – Settore tecnico – Cat. C – livello base – 1^ posizione retributiva.

Gli interessati sono invitati a presentare domanda in carta libera al Servizio Protocollo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – Via Fiume, 10 – 38054 Fiera di Primiero, 38054 Primiero San Martino di Castrozza entro le ore 12.00 del giorno lunedì 1 agosto 2022.

La domanda dovrà essere redatta su carta semplice utilizzando il modulo reperibile anche presso gli uffici comunali oppure sul sito del Comune. www.comuneprimiero.tn.it – Scarica l’avviso completo