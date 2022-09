Comune Primiero San Martino di Castrozza, selezione operaio polivalente: domande entro il 16 settembre 2022

Gli interessati sono invitati a presentare domanda in carta libera al Servizio Protocollo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza

Primiero (Trento) – Pubblica selezione operaio polivalente nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per partecipare alla selezione gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli Stati

dell’Unione Europea, nei limiti e con le modalità indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.

165 e dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;

• età non inferiore agli anni 18;

• idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento in servizio;

• essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo);

• immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono rendere incompatibile la nomina a pubblico dipendente;

• godimento dei diritti civili e politici, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza;

• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non

trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;

• possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) unitamente a un attestato di qualifica professionale in uno dei seguenti indirizzi: edile, del legno, meccanico, congegnatore meccanico, termoidraulico, elettrico, elettronico;

OPPURE IN ALTERNATIVA

esperienza lavorativa di durata di almeno 2 anni, anche non consecutivi, presso datori di lavoro pubblici o privati in una figura professionale riconducibile al settore edile o a quello dei lavori stradali, quali, a titolo di esempio: operaio edile, muratore, carpentiere, conducente di autocarri e/o macchine operatrici, pavimentatore stradale, operaio stradale qualificato

Ai fini del calcolo dei due anni di esperienza lavorativa vanno conteggiati soltanto i periodi di servizio utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione giuridica ed economica, secondo la normativa ed i contratti riguardanti gli specifici rapporti di lavoro.

• possesso della patente di categoria C.