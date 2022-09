Al via l’anno scolastico anche per il Comprensivo di Primiero: Chiara Motter passa il testimone a Maria Prodi

Sarà Maria Prodi la nuova dirigente del Comprensivo di Primiero e non Marco Rosin come annunciato inizialmente dalla Provincia , per una nuova sostituzione. Al via il nuovo anno con molte novità

Primiero (Trento) – Cambio ai vertici per l’Istituto Comprensivo di Primiero. Dal primo settembre scorso, Chiara Motter, dirigente scolastico dell’Istituto per l’ultimo triennio, ha passato il testimone a Maria Prodi per assumere un nuovo mandato presso il Liceo Linguistico “Sofie Scholl” di Trento.

La notizia era giunta ad una settimana dalla pubblicazione degli esiti degli Esami di Stato, tornati ad includere le tradizionali prove scritte dopo due “edizioni Covid” unicamente orali: dei 30 diplomati primierotti hanno ottenuto il massimo dei voti i 4 alunni di V CAT, Ivan Giovanelli, Nicolò Ferruccio Grisotto, Matteo Domenico Miola e Fabiola Zeni, e lo studente di V Liceo scientifico Giovanni Zedda, che si è aggiudicato anche la lode, mentre oltre il 50% degli studenti ha concluso il quinquennio superiore con un punteggio superiore a 80/100.

“I brillanti risultati di questi alunni – ha evidenziato la dirigente uscente Motter – hanno un valore particolarmente prezioso, poiché evidenziano come la qualità del percorso formativo dei nostri alunni, anche qualora gravemente condizionato dalle contingenze come nel caso degli attuali diplomati, sia stata sempre una priorità per il nostro Istituto, malgrado i lunghi periodi in DAD (fino al 100%) dell’ultimo triennio e le significative limitazioni a progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione del periodo 20-22. Infatti, benché le recenti settimane abbiano visto un parziale ritorno alla normalità, l’ultimo triennio ha rappresentato una vera rivoluzione copernicana per il mondo della Scuola, che si è ritrovata improvvisamente a dover riconfigurare, in tempi record, le proprie modalità organizzative e didattiche per poter continuare a garantire la qualità del proprio servizio pubblico.

Per l’IC Primiero raggiungere questo obiettivo, anche nel difficile periodo post-pandemico, è stato possibile grazie al contributo indispensabile di docenti, personale ATA, studenti e famiglie, col cui fondamentale supporto il nostro Istituto ha potuto confermare il valore della propria offerta formativa, garantire un costante sostegno agli alunni più fragili, offrire continuità ad iniziative consolidate, certificazioni in lingua Inglese e Tedesca e ICDL di informatica, ma anche introdurre alcuni progetti innovativi.

Ringrazio – ha concluso Motter – i membri della nostra comunità scolastica per aver sempre sostenuto, anche nei momenti più complessi della pandemia, l’azione educativa dell’Istituto con determinazione e professionalità, ciascuno nel proprio ruolo e ambito. Auguro a tutti un futuro finalmente più sereno e un buon lavoro”.

Tra le iniziative, consolidate e innovative, dell’Istituto si segnalano: Giornata FAI: dopo la versione tutta digitale dello scorso anno, la X edizione 2022 ha rivisto finalmente in azione sul territorio l’appassionata competenza degli “Apprendisti Ciceroni” dell’Istituto superiore. Formati dai volontari del FAI e dai docenti Brunet e Degiampietro, col supporto dei proff. Ferrari, Massa, Paggetti e Piva, gli alunni di classe III e IV di tutti gli indirizzi hanno guidato il proprio giovane pubblico, 14 classi di tutti gli ordini di scuola, alla scoperta delle testimonianze storiche e artistiche distintive di Pieve, dalla Chiesa Arcipretale al Palazzo delle Miniere, dalla Chiesetta di San Martino alla Canonega Vecia. Entrecomp-Lab: officina di imprenditorialità: 31 studenti di tutti gli indirizzi hanno partecipato a questo nuovo progetto, coordinato dalle prof.sse G. D’Agostini e A. Daprà e finanziato con i fondi PON. I tre esperti G. Cannone, ricercatrice dell’Università di Economia di Trento, D. Ceccarelli, AD di Technowrapp, e F. Ongaro, titolare dello studio di marketing Of Projects di San Martino di Castrozza, hanno guidato tre laboratori volti ad individuare un’idea capace di soddisfare un bisogno della scuola e/o del territorio e di svilupparla, evidenziandone punti di forza e di debolezza, per poi promuoverla attraverso strategie di marketing adeguate al target scelto.

Cooperativa Formativa scolastica “Primiero a 360°”: di durata biennale, il progetto è promosso dalla Federazione Trentina della Cooperazione e prevede l’attivo coinvolgimento degli alunni di classe III Turistico, che, col supporto dell’Ente Partner APT Smart San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi e con il coordinamento di Chiara Lucian, hanno fondato e gestiscono una cooperativa simulata finalizzata alla realizzazione e alla promozione di una nuova proposta turistica: un volo vincolato in mongolfiera durante la tipica festa primierotta de “La Desmontegada”, da attuarsi nella prossima edizione 2023.

Progetti Alternanza scuola lavoro STEP-TSM e BIM: le due iniziative, rivolte agli studenti del corso CAT e coordinate dalla prof.ssa F. Della Putta, hanno previsto attività mirate di progettazione tecnica, dalla progettazione alla costruzione e alla messa in funzione di una costruzione, dedicate rispettivamente alla Ciclovia di Schener e alla trasformazione digitale nel settore dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni.

Progetto ASL “Incontro con le Professioni”: gli alunni del triennio interessati hanno avuto modo di conoscere meglio le specificità degli ambiti lavorativi giuridico, sanitario, tecnico, turistico, finanziario, sociale e culturale attraverso la testimonianza diretta di alcuni professionisti. Il progetto, proposto dalle proff. A. Piva e G. D’Agostini, si è articolato in 9 incontri formativi online curati da: G. Reina (Avvocato e Notaio), A. Crestani (Resp. UO Cure primarie Valsugana e Primiero), M. Taschetti (Psicologa), S. Grisotto (Dottore Forestale), R. Pezzato (Architetto), M. Maranesi (Resp. Digital APT Smart), A. Giacomoni (Resp. Finanza di Progetto ‎Mediocredito TAA), M. Corrà (Giornalista), C. Gobber (Resp. Associazione Trame e terra).

Tirocini in UE e IV anno all’estero: 3 alunne dell’Istituto, tra le vincitrici della selezione per l’iniziativa “Erasmus+ Muse& Smart 2”, svolgeranno 5 settimane di tirocinio curricolare in Europa (Spagna, Belgio, Irlanda) interamente supportati da finanziamenti europei e PAT, mentre sono rientrati in Italia i 5 studenti che hanno svolto il IV anno, o parte di esso, all’estero (Norvegia, Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina). Il prossimo anno scolastico altri 5 studenti partiranno rispettivamente per Australia, Irlanda, Danimarca, Svezia e Sud Africa.