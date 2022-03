Cibo e vino senza tracciabilità, sequestro dei Carabinieri da 1,2 milioni tra NordEst e Puglia

Controlli Carabinieri in Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Puglia

NordEst – Nel corso di controlli per la sicurezza della filiera agroalimentare i carabinieri dei hanno sequestrato prodotti alimentari e vino per un valore complessivo di oltre 1 milione e 275.000 euro. I carabinieri hanno inoltre contestato sanzioni per 25.500 euro.

Sono state ispezionate 27 attività. In provincia di Verona, presso un’azienda dolciaria, sono state sequestrate 250 confezioni di “Colombe al pistacchio di Bronte Dop” per l’utilizzo della denominazione senza l’autorizzazione del Consorzio. Nelle provincie di Trento e Piacenza, invece, sono stati controllati due salumifici, dove sono stati sequestrati 2.148 chilogrammi di speck e 3.400 di salumi per circa 66.000 euro di valore a causa della mancata indicazione in etichetta dell’origine della carne.

Controlli anche in Puglia, in provincia di Foggia, dove in un’azienda vinicola sono state sequestrate 3.300 tonnellate di mosto e 160.000 litri di vino Igp Puglia Primitivo, per un valore di circa 1 milione e 200.000 euro, per la mancanza delle indicazioni obbligatorie previste per l’identificazione dei terreni a vite idonei alla produzione.

In breve

Operazione degli agenti del nucleo investigativo della Polizia locale di Trento recupera merce rubata da alcuni negozi del centro storico per un valore superiore ai 15.000 euro. Si tratta – informa la polizia locale – di oltre 700 articoli di vario genere, tra cui capi d’abbigliamento, scarpe, macchine per il caffè, cosmetici e prodotti per l’igiene personale, oltre a oggetti per la cucina e il bagno. Per i furti, avvenuti in almeno 15 negozi della città, sono state denunciate per i reati di furto e ricettazione due persone. L’operazione inizia a seguito della segnalazione di due probabili autori di furto a una pattuglia in borghese. Le due persone, inizialmente controllate a distanza, sono state fermate in via Roggia Grande. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato alcune borse di merce rubata in almeno cinque negozi. Da una successiva perquisizione nelle abitazioni è stato trovato e sequestrato un vasto assortimento di articoli presumibilmente rubati. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Pasquale Profiti, proseguono ora con il riconoscimento della merce sequestrata da parte dei negozianti e la formalizzazione delle denunce. Sono in corso accertamenti con la collaborazione dei negozianti. Istituito lo scorso 10 gennaio, il nucleo investigativo ha svolto 96 pattugliamenti, in tutto il centro storico.