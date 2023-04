Auto si schianta nella notte a Pieve di Bono: gravi tre giovani

L’incidente intorno alle 4,30 nella galleria Castel Romano, lungo la statale del Caffaro. Auto distrutta, nessun altro veicolo coinvolto

Pieve di Bono (Trento) – Auto completamente distrutta e tre giovani appena maggiorenni, tra i 18 e 19 anni, feriti nelle prime ore di domenica. Rientravano da una serata fuori provincia, quando il mezzo sul quale viaggiavano ha perso il controllo ed è finito contro lo spigolo di un tunnel di emergenza, perpendicolare alla galleria principale.

Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco volontari di Pieve di Bono, Storo e Condino, l’ambulanza da Storo, il 118 di Tione e l’elisoccorso. C’è stato bisogno delle pinze idrauliche per estrarre dall’auto i 3 giovani, le cui condizioni sono apparse immediatamente gravissime: due 19enni sono stati intubati sul posto e trasportati dall’elicottero al Santa Chiara di Trento in condizioni critiche. Il terzo, 18enne, è stato trasportato all’ospedale di Tione. Indagini in corso sulle cause del’incidnte da parte delle forze del’ordine.