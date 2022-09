Posted on

Arte ed eventi sportivi in primo piano nei prossimi giorni Tutti gli altri eventi del weekend in zona Primiero Vanoi – Valsugana – Feltrino GIOVEDÌ 24 AGOSTO alle 18:30, in Galleria Via Claudia Augusta: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA WOMAN – DAL SEGNO AL COLORE, ALLA FORMA Giovedì 24 agosto alle 18:30, in Galleria Via Claudia Augusta, ci […]