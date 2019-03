Cgia, continua aumento attesa sportelli

Print This Post

Situazioni difficili al centro sud, più virtuoso il NordEst

NordEst – Sebbene da qualche anno informazioni, moduli e certificati possono essere esaminati o scaricati usando il pc, l’attesa agli sportelli pubblici continua ad aumentare.

Rispetto a 20 anni fa rileva la Cgia, nel 2017 la coda agli sportelli delle Asl è salita di 19 persone, quella invece che ipoteticamente ci troviamo di fronte quando si va all’ufficio anagrafe del Comune è cresciuta di 13.

La velocità di risposta di alcuni front office pubblici è diminuita. I tempi d’attesa più lunghi agli sportelli Asl sono: Calabria, Basilicata e Puglia.

Le attese in coda agli uffici anagrafe si sono fatte sentire specie nei Comuni di Lazio, Sicilia e Puglia. Le regioni più virtuose,in entrambi i casi, Friuli, Veneto,Valle d’Aosta. La più efficiente è il Trentino Alto Adige. Secondo la Banca Mondiale nel nostro Paese sono necessari 228 giorni per ottenere tutti i permessi necessari per costruire un fabbricato produttivo, contro i 186 dell’Area Euro.