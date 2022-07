Trentino Music Festival 2022, a Mezzano serata ‘Gala di Opera’ con più di 40 artisti: giovedì 7 luglio alle 21

Serata di musica e spettacolo a Primiero

Mezzano (Trento) – Entra nel vivo trentino Musicl festival per Mezzano Romantica 2022. Giovedì sera 7 luglio dalle 21 in piazza Brolo, non poteva mancare al tradizionale serata ‘Gala di Opera’, in cui più di 40 artisti da diversi paesi canteranno grandi arie d’opera nella suggestiva cornice di Piazza del brolo a Mezzano. Direzione Esecutiva Mitchell Piper – Direzione Artistica Robin Blauers – Direzione Musicale Gala Opera Paul Plummer

Trentino Music Festival per Mezzano Romantica 2022. Direttore esecutivo Mitchell Piper – Direttore artistico Robin Blauers – Direttore musicale M° J. D. Jackson – Direttore artistico MR Francesco Schweizer.