Carabinieri sulle piste del Trentino Alto Adige, al via il servizio di vigilanza e soccorso sugli sci

Con l’inizio del mese di dicembre ed in concomitanza con il lungo ponte dell’Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Cavalese ha dato inizio agli opportuni servizi di vigilanza e soccorso in pista

Cavalese (Trento) - Come di consueto il servizio è stato riattivato nei comprensori sciistici ricompresi nel territorio tra i quali l’Alpe di Pampeago, il Belvedere di Canazei oltre al comprensorio Ces Valcigolera di San Martino di Castrozza, impiegando Carabinieri specializzati in materia con l’impiego di motoslitte.

Tenuto conto del notevole impiego nei vari comprensori, a supporto dei militari della Compagnia di Cavalese, da quest’anno opereranno, in rinforzo, anche Carabinieri provenienti dal 7° Reggimento di Laives. In tal modo il servizio verrà assicurato in maniera continuativa fino al termine della stagione invernale.

Verranno inoltre garantiti saltuariamente altri simili servizi anche nel comprensorio del Cermis, soprattutto durante la aperture serali.