Causa fondi riservati: ex governatore Durnwalder sconterà pena insegnando

Posted on

di Annalisa Borghese Meno ore sui banchi, meno ore in azienda. E là dove è necessaria una presenza costante e continua, turnare in modo meno massacrante. Perché se è vero che il lavoro nobilita l’uomo, non deve essere massacrante. Almeno per l’orario. Invece il nostro sistema è fondato sul presenzialismo. Di certo non sul benessere […]