Rovigo, bimbo disabile picchiato a scuola dai bulli: la denuncia della madre su Facebook

Il ragazzino di 10 anni frequenta la quarta elementare

Rovigo -Un bambino disabile di dieci anni picchiato a scuola dai bulli. Accade a Rovigo, in una quarta elementare. La madre del bambino ha sporto denuncia alla polizia e postato le foto delle ferite su Facebook: labbra gonfie e ginocchia tumefatte, la prognosi è di dieci giorni. Secondo quanto rivelano alcuni quotidiani locali, tra cui ‘Qn’, il fatto risale a 15 giorni fa nelle scuola Pascoli. La madre del bimbo di 10 anni, Cinzia Miatton, per fare conoscere a tutti quanto è successo “oltre a denunciare i fatti in questura, ha deciso adesso di postare sulla sua pagina Facebook le immagini delle ferite al volto e alle gambe subite dal figlio”.

“Purtroppo sono due anni che va avanti tutto questo – spiega la madre – Ma nonostante le mie proteste non si è risolto niente. Avevo fatto presente a tutti gli insegnanti che si stavano verificando delle situazioni gravi, ma i docenti quasi lo negavano, infastiditi. Però i lividi parlavano chiaro”.

“Nonostante le mie segnalazioni non vigilavano – aggiunge -. Mio figlio ha una ritardo psicomotorio che però non è evidentissimo. Non si tratta di un ragazzino in carrozzina”. Adesso mio figlio, spiega, è “a casa da scuola, in attesa di cambiare istituto. L’altra mattina mi sono rivolta al Provveditorato, mi hanno detto… vedremo. È un bambino con disabilità, quindi risulta difficile trovargli un posto”.