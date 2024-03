Caso di meningite tra Primiero e Feltre, Ulss: 18enne migliora, profilassi per 100 persone

Ulss Dolomiti conferma il netto progressivo miglioramento del quadro clinico della giovane paziente 18enne, affetta da meningite meningococcica, ancora ricoverata, a scopo precauzionale, in Rianimazione a Belluno. Profilassi per oltre 100 persone tra Feltre e Primiero

Belluno – Sono proseguite martedì le attività di sanità pubblica (contact tracing, profilassi antibiotica a favore dei contatti stretti) nella sede feltrina di Borgo Ruga del Dipartimento di Prevenzione. Durante la giornata sono state complessivamente valutate (in ambulatorio o telefonicamente) poco più di 100 persone con la somministrazione di una decina di profilassi antibiotiche.

Alla luce del periodo massimo di incubazione della meningite meningococcica (pari a 10 giorni), si chiuderà domani la sorveglianza sanitaria (monitoraggio di eventuali sintomi insorgenti) per tutti i contatti di caso relativi alla festa in discoteca del 16-17 marzo scorso. Rimane attiva la sorveglianza sanitaria per i compagni di scuola che hanno condiviso con la paziente la gita scolastica in Germania, per i familiari e per il personale impegnato nella prima assistenza ospedaliera.

