Carro treno merci deraglia tra Firenze e Bologna: Italia divisa in due, ritardi e caos nelle stazioni

I vigili del fuoco del comando di Firenze del distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto alle ore 3.15. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, segue con la massima attenzione quanto successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi. In particolare, è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri. Lo riferisce il Mit in una nota.

“Massima solidarietà ai tanti pendolari costretti a non viaggiare in treno. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta che il passante sotterraneo dell’alta velocità a Firenze è sempre più necessario. Avrebbe garantito due percorsi alternativi permettendo in ogni caso il collegamento nord-sud dei treni ad alta velocità. Bisogna procedere in fretta per porre fine a questa situazione!”, dichiara il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sottolineando: “Intanto ho appena parlato con l’ad di Rfi per monitorare lo stato di avanzamento della rimozione del carro: massimo impegno per riprendere al più presto la circolazione”.

In breve

A22, grave incidente tra Veneto e Trentino. E’ ricoverato in condizioni gravissime al Santa Chiara di Trento un 21enne altoatesino coinvolto in un incidente questa mattina in A22 all’altezza dell’area di servizio Adige Est poco prima di Avio. L’auto sulla quale viaggiava il ragazzo ha tamponato un tir fermo a causa dei lavori in corso e di un restringimento di carreggiata. Il ragazzo sarebbe stato sbalzato dall’abitacolo. Immediata l’attivazione dei soccorsi e l’arrivo sul posto dell’elicottero di Trentino Emergenza, il 21enne si trova in rianimazione. E in gravi condizioni si trova al Santa Chiara anche un altro automobilista che viaggiava sulla carreggiata opposta.