Governatore, primo stock 194.000 dosi lo faremo in 10-15 giorni

NordEst – “Io non metto in discussione se arriveranno le siringhe, o no. Do per scontato che arrivi tutto, però ai miei della sanità ho dato disposizione che comprino tutte le siringhe.

Non vorrei avere i vaccini in mano e non avere le siringhe. Noi le abbiamo comprate”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia ospite di un programma tv Mediaset giovedì sera. “E” prudente farlo – ha aggiunto – sarebbe imbarazzante avere i vaccini e non avere le siringhe. Dopodichè, arriveranno le siringhe…? Le utilizzeremmo lo stesso nei nostri ospedali. “Noi – ha concluso Zaia – siamo pronti, abbiamo acquistato i refrigeratori fino a -80, e pensiamo che i 194.000 vaccini dello stock iniziale li completeremo in una decina di giorni, quindici al massimo” .