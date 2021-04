Caporalato e sfruttamento nelle campagne trentine: 4 denunce

Secondo l’accusa, venivano sottopagati e sottoposti a condizioni di lavoro e di vita estremamente disagevoli. È stato accertato che i quattro indagati, approfittando delle difficoltà linguistiche delle vittime, per i quali costituivano l’unico punto di riferimento, si appropriavano di parte dei loro guadagni e li costringevano a coabitare in locali angusti, spesso insalubri e in condizione di sovraffollamento. I quattro denunciati sono tre italiani e un pakistano. Devono rispondere di per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso.