Campionato mondiale 2018 di Mountain bike, specialità Marathon, ad Auronzo di Cadore

L’incomparabile scenario delle Tre Cime e una collaudatissima società sportiva, garantiranno senz’altro la perfetta riuscita dell’evento mondiale

Auronzo di Cadore (Belluno) - La candidatura a Campionato Mondiale 2018 di Mountain Bike, specialità Marathon, del circuito 3Epic presentata dal team trevigiano Pedali di Marca è stata accolta dall’UCI Management Committee, riunitosi a Doha per assegnare i mondiali di tutte le discipline per gli anni 2018 e 2019, e si svolgerà ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno.

Pedali di Marca, che ha già organizzato il mondiale 2011 a Montebelluna, cura infatti anche la realizzazione dell’evento sportivo 3Epic, l’unica Marathon al mondo che offre la straordinaria opportunità di avere come cornice di gara lo splendore delle Dolomiti.

“L’assegnazione del mondiale 2018 della maratona di mountain bike in Cadore – commenta l’assessore regionale al turismo Federico Caner – rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per far conoscere l’incantevole scenario di questi luoghi, oltre ad essere una straordinaria spinta promozionale per la stessa disciplina sportiva”.

“Il binomio Auronzo di Cadore e “Pedali di Marca” – aggiunge – è una garanzia di qualità, serietà e competenza della candidatura che abbiamo sostenuto. Ha sicuramente ha avuto il suo peso. L’essere uscita vincente a Doha è per il nostro territorio l’ennesimo riconoscimento della grande vocazione e passione del Veneto per le due ruote e dell’attrattività di quanto può offrire”.

“Ospitare la maratona mondiale di MB – conclude Caner – significa anche valorizzare i percorsi ciclistici e cicloturistici della nostra regione e far conoscere le innumerevoli opportunità per gli appassionati della bicicletta, che sono in continua crescita e rappresentano un’importante realtà, oltre che sportiva, anche economica e turistica. Una realtà in cui il Veneto è grande protagonista e vuole continuare ad esserlo!”.