Camminare in Trentino lungo sentieri “amici delle famiglie”: Rendena e Primiero tra i promotori

Mercoledì 22 marzo la firma dell’accordo per inaugurare un nuovo progetto: la sentieristica a misura di famiglia

Primiero/Rendena – Obiettivo dell’accordo trasformare la provincia di Trento in un territorio che sia sempre più a misura di famiglia. Il protocollo si fonda su tre pilastri: una iniziale mappatura della rete sentieristica family esistente in Trentino, valorizzando le esperienze già maturate nel Distretto famiglia Val Rendena e nel Distretto Family Green di Primiero.

Ma anche sensibilizzazione delle istituzioni in merito al progetto che è in grado di accrescere l’attrattività turistica, economica e la coesione sociale sul territorio; realizzare il cosiddetto “Design for all”, cioè una classificazione dei vari sentieri per orientare i destinatari a seconda dell’età, soprattutto nei più piccoli, e in base ad altri parametri: dislivello, servizi family, accessibilità, infrastrutture, servizi.

Alla firma dell’accordo saranno presenti mercoledì 22 marzo: Stefania Segnana, assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento; Luciano Malfer, dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con i rappresentanti firmatari dell’accordo: Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (promotore della Rete Natura 2000); Servizio Turismo e Sport; UMSE Disabilità e integrazione socio-sanitaria della Provincia autonoma di Trento; Parco naturale Adamello Brenta; Parco Nazionale dello Stelvio; Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martino; Comune di Pinzolo (ente capofila del Distretto famiglia della Val Rendena); Comunità del Primiero (ente capofila del Distretto famiglia Green del Primiero) e Azienda di Promozione turistica di Madonna di Campiglio.