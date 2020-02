Gal Trentino Orientale, nuove iniziative entro lunedì 10 febbraio: ecco i numeri del 2019

Conclusa la seconda edizione dei bandi pubblici in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) denominata “I grandi cammini sulle tracce della storia”, il GAL Trentino Orientale ha promosso una una nuova fase di ascolto del territorio per raccogliere dai soggetti pubblici e privati locali delle manifestazioni di interesse alla presentazione di proposte progettuali. Scadenza per le segnalazioni lunedì 10 febbraio

Borgo Valsugana (Trento) – Le nuove iniziative segnalate dal territorio saranno funzionali ad una potenziale revisione del piano finanziario della Strategia di Sviluppo Locale, oltre a dare utili informazioni al GAL per la programmazione dei bandi pubblici 2020, così da rendere gli strumenti di aiuto sempre più rispondenti ai fabbisogni degli operatori dell’area. Il questionario, compilato in tutte le sue parti (i campi contrassegnati con * sono obbligatori), può essere trasmesso al Gal entro lunedì 10 febbraio:

via e-mail all’indirizzo info@galtrentinorientale.it, allegandolo in formato pdf

via modulo Google al link https://forms.gle/RM3dWqg5f7wugf1A9

I numeri del 2019

Il 2019 si è chiuso con un bilancio assolutamente positivo per l’Associazione GAL Trentino Orientale: 103 domande di finanziamento presentate da soggetti pubblici e privati del territorio nell’ambito dei 7 bandi lanciati nel corso dell’anno, per una richiesta complessiva di circa 6 milioni di euro di contributi; 18 progetti finanziati dai bandi 2017, ormai giunti a completamento, per un valore di poco più di 1 milione di euro di investimenti; 27 domande di pagamento liquidate ai beneficiari per un importo di contributi pari a circa 700.000 euro; 280 incontri svolti con potenziali beneficiari per supportarli al meglio nella presentazione delle domande di contributo; 13 eventi pubblici per informare le comunità sulle opportunità di finanziamento sostenute dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e approfondire importanti tematiche per lo sviluppo del Trentino Orientale.

Molte le iniziative in cantiere

L’anno iniziato si preannuncia altrettanto intenso per il GAL. In cantiere la pubblicazione di 4 nuovi bandi pubblici rivolti alle imprese, enti di formazione, probabilmente l’ultima edizione per il periodo di programmazione UE 2014-2020, con un budget complessivo di circa 1,8 milioni di euro. I nuovi avvisi, la cui apertura è stimata entro la fine di marzo, attueranno le Azioni 1.1 (Formazione professionale), 4.1 (Multifunzionalità aziende agricole e valorizzazione produzioni tipiche), 6.4A (Diversificazione dell’attività delle imprese agricole) e 6.4B (Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) della Strategia di Sviluppo Locale.

Manifestazioni di interesse

Per sondare il fabbisogno del territorio e assegnare il corretto stanziamento ai nuovi bandi, il GAL ha lanciato sul suo sito (www.galtrentinorientale.it) una raccolta di manifestazioni di interesse che si chiuderà il prossimo 10 febbraio.

Il presidente del Gal, Pierino Caresia esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dall’Associazione: “Il 2019 è stato l’anno che ha consolidato la nostra attività, abbiamo raccolto i frutti di un inteso e capillare lavoro di animazione ed informazione sul territorio, grazie anche alla preziosa collaborazione dei nostri soci. L’obiettivo per il 2020 è innanzitutto quello di completare la spesa delle risorse che il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della PAT ci ha assegnato, premiando i migliori progetti degli operatori del Trentino Orientale.

Ma questo nuovo anno ci pone nuove sfide, dato l’imminente avvio della programmazione UE 2021-27 – aggiunge Caresia – su cui vogliamo farci trovare pronti, per provare ad intercettare nuove risorse e continuare a promuovere lo sviluppo sostenibile del Trentino Orientale”.

La nuova programmazione

Per approfondire le tematiche della nuova programmazione UE, oramai alle porte, nelle scorse settimane il GAL Trentino Orientale ha preso parte ai lavori del seminario “Post2020: Agire a livello locale in un mondo che cambia”, organizzato dalla Commissione Europea a Bruxelles.

Un appuntamento di grande importanza, al quale hanno partecipato oltre 200 Gruppi di Azione Locale da tutta Europa. È stata l’occasione per approfondire le tematiche della prossima Politica Agricola Comune (PAC) ed il ruolo che lo sviluppo locale di tipo partecipativo, attuato anche attraverso l’approccio LEADER, avrà nella promozione dello sviluppo rurale europeo.

Dal mese di gennaio il GAL ha riattivato gli sportelli decentrati presso le sedi della Comunità di Valle, presso i quali gli utenti interessati potranno chiedere informazioni.