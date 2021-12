Cade dalla soffitta di casa: è grave 62enne di Revò

È stato trasportato con l’elicottero di Trentino Emergenza all’ospedale Santa Chiara di Trento

Revò (Trento) – Un 62enne trentimo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Trento dopo essere caduto da circa 8 metri mentre lavorava nella soffitta di casa, a Revò, in val di Non. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì. Il 62enne stava facendo dei lavori,quando avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato. Rimasto cosciente, nonostante i numerosi traumi, ha urlato per chiedere aiuto. Il primo ad accorrere è stato l’operaio comunale che era di passaggio. Sul posto l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Revò.

In breve

Bolzano, cinque donne della valle Aurina sono state arrestate al termine di un’operazione condotta dalla Procura della repubblica e dai carabinieri. Le donne facevano parte di una setta svizzera denominata “Neu Christen” nuovi cristiani, che si richiama ad un personaggio svizzero, Nikolaus Schneider, che si definisce “Schwert Bischof”, che in tedesco vuol dire “vescovo della spada”. Le donne arrestate sono accusate di maltrattamenti ed angherie per aver costretto i due figli di una di loro, minori di 14 anni, a pregare e a sottostare ad altri riti, impedendo loro anche di andare a scuola.

A Trento, violento tamponamento, giovedì 30 dicembre 2021, in via Bassano. Fortunatamente, l’impatto non ha avuto conseguenze gravi per i passeggeri delle due vetture coinvolte. Notevoli invece i danni alle auto e pesanti i disagi al traffico in zona.