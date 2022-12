Buon 2023 dal Vescovo Tisi: “Silenziamo l’odio e diamo il via all’alfabeto dell’amore” (VIDEO)

L’arcivescovo Lauro presiede sabato 31 dicembre, alle ore 19 la Messa di fine anno (Te Deum) in cattedrale, con diretta su Telepace Trento

Trento – “Buon anno – ha evidenziato il Vescovo di Trento, Lauro Tisi – i venti di guerra che rendono cupi questi nostri giorni, non fermino l’impegno ad essere gli uni per gli altri parola di pace e di riconciliazione. Silenziamo l’odio e diamo il via all’alfabeto dell’amore e dell’incontro. Davvero, a tutti, buon anno!”

Domenica 1° gennaio al mattino il Vescovo celebra la S. Messa a Raossi di Vallarsa, mentre nel pomeriggio partecipa alla Marcia della Pace per le vie di Trento in occasione della 56ᵅ Giornata Mondiale della Pace e presiede la S. Messa conclusiva alle ore 19 in cattedrale (diretta YouTube e Telepace).

Guarda il messsaggio del Vescovo