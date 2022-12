Coppia gambizzata in Alto Adige: si sospetta ex marito

Aggressione venerdì sera, probabile regolamento di conti

Bolzano – Emergono solo ora i particolari di una vicenda accaduta ieri e dai contorni ancora da chiarire. Una coppia è stata gambizzata nella serata di ieri mentre stava tornano a casa a Prato Isarco. L’uomo e la donna, che ora sono ricoverati in ospedale a Bolzano in condizioni non gravi, accusano dell’aggressione l’ex marito di lei.

Ex marito che a quanto è stato ricostruito avrebbe teso un agguato ai due nascondendosi in un cespuglio a poca distanza dalla loro casa. L’uomo, che attualmente vive in Lombardia, da venerdì sera risulta irreperibile. La pista investigativa più probabile non sarebbe legata alla separazione dall’ex coniuge, ma a una vendetta dell’uomo per un torto subito in passato.

In breve

Parapendio in emergenza a Lagolo. Forse per una manovra errata, un pilota di parapendio della zona a fare un bagno fuori programma. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che grazie ad una corda hanno recuperato immediatamente l’uomo. I vigili del fuoco di Lasino intervenuti hanno trovato il pilota incolume ma infreddolito. Dopo un acclimatamento nel furgone dei volontari, col riscaldamento al massimo, il pilota si è completamente ristabilito.