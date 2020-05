Trasporti in Trentino: da lunedì 11 maggio nuove tariffe e titoli di viaggio per i servizi extraurbani

Posted on

Poi partite con Fiorentina e Inter, prima del rientro in Germania Mezzano (Trento) – Sarà la passerella prevista per venerdì sera all’Auditorium intercomunale di Fiera di Primiero a scandire il conto alla rovescia del rientro a Monaco di Baviera del Bayern Under 19, la squadra in ritiro in questi giorni nella valle Dolomitica del Trentino. […]