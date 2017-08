A Borgo Valsugana “Giovani Cooperatori Uniti”

Connect on Linked in

E’ il nome della Cooperativa Formativa Scolastica creata dagli studenti dell’Istituto Degasperi di Borgo Valsugana

Borgo Valsugana (Trento) – Studentesse e studenti dell’Istituto Superiore Alcide Degasperi di Borgo Valsugana hanno scelto uno dei valori ispiratori del movimento cooperativo per dare il nome alla loro Cooperativa Formativa Scolastica. “Giovani Cooperatori Uniti” è stata costituita all’interno delle terze classi di due indirizzi di studio: amministrazione-finanza-marketing e relazioni internazionali.

Progetto concretizzato con la collaborazione del team di esperti e consulenti dell’ufficio di educazione cooperativa della Federazione Trentina della Cooperazione che garantisce un prezioso affiancamento in tutte le fasi del progetto. Il settore di attività scelto da “Giovani Cooperatori Uniti” è l’organizzazione di eventi. Hanno potuto contare su un partner di esperienza e affidabilità rappresentato da Bsi-Fiere. Ha coinvolto i “cooperatori in fieri” nell’organizzazione del “Trofeo delle Regioni” di calcio giovanile, appuntamento sportivo di considerevole rilevanza ospitato sui rettangoli erbosi di Borgo, Levico Terme e Telve Valsugana.

Se per i giovani giocatori (alcuni tra loro delle autentiche promesse) si è trattato di una vetrina per mettere in luce il proprio talento e il loro spirito di squadra, altrettanto si è registrato per i giovani cooperatori borghigiani. Anche loro, idealmente, hanno messo la palla al centro e hanno cominciato a vivere un’esperienza professionale guidati dai responsabili della cooperativa specializzata nell’organizzazione di fiere e di eventi.

I giovani hanno dimostrato sul campo la capacità di lavorare insieme, uno dei fondamentali del bravo cooperatore e della buona cooperativa. “Uno per tutti e tutti per uno” è frase che riflette lo spirito che ha contraddistinto (e dovrà caratterizzare anche nei prossimi impegni) l’attività della Cooperativa Formativa Scolastica “Giovani Cooperatori Uniti”. La soddisfazione, condita da un pizzico di giustificato e meritato orgoglio per essere riusciti a condurre in porto il proprio incarico, ha caratterizzato l’esperienza dell’esordio.

Soddisfazione condivisa, anche qui nello spirito cooperativo più autentico, con gli insegnanti e con i responsabili di Bsi Fiere che hanno seguito i giovani nella loro prima esperienza di “simulazione di impresa” che ha permesso di applicare il principio dell’imparare-facendo o del sapere, saper fare e sapere essere.