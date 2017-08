Le Dolomiti Unesco incontrano ‘Manolo’: domenica 27 agosto alle 11 al Rifugio Città di Fiume

Connect on Linked in

Manolo, al secolo Maurizio Zanolla, è il protagonista del terzo e ultimo incontro della rassegna‘Viaggio nei rifugi dell’arcipelago Dolomiti UNESCO’. Appuntamento alle pendici dell’imponente Pelmo, sui dolci prati del Rifugio Città di Fiume, domenica 27 agosto ore 11

NordEst – ‘Sempre in bilico’, questo il titolo dell’incontro, racchiude una filosofia di vita, oltre che un approccio all’arrampicata. Insieme a Manolo esploreremo il concetto della verticalità dai suoi molteplici punti di vista, avvicinandoci così al senso del limite fisico e mentale. Manolo è nato ai piedi delle Dolomiti ed è un esperto conoscitore del territorio che UNESCO ha dichiarato nel 2009 Patrimonio Mondiale. Proprio sulle montagne di casa ha superato i limiti dell’arrampicata sbloccando i gradi allora conosciuti. Grazie alle sue celebri imprese l’arrampicata si è spinta fino al nono grado.

Sono famosi e curiosi i nomi dati alle vie aperte da Manolo. ‘O ce l’hai… o non ne hai bisogno’, ‘Ultimo Movimento’, ‘Lucertola schizofrenica’, ‘Supermatita’, ‘Appigli ridicoli’… All’incontro con lui scopriremo cosa si nasconde dietro a questi nomi bizzarri… Ma non parleremo solo di gradi e di imprese da ‘Maghi’, discuteremo con Manolo dell’approccio alla parete, di come non sia importante arrivare sulla cima, per approdare ad una riflessione più ampia sul concetto di verticalità (che è anche metafora della vita).

L’incontro al Città di Fiume s’inserisce nella rassegna ‘Viaggi nei rifugi dell’arcipelago Dolomiti UNESCO’, frutto della collaborazione fra i gestori del Rifugio Roda di Vael, del Rifugio Pordenone, del Rifugio Città di Fiume e la Fondazione Dolomiti UNESCO. Tre incontri densi di occasioni di confronto circondati dalle Dolomiti Patrimonio Mondiale. Il viaggio è partito con il professor Vito Mancuso che ha coinvolto il pubblico in una riflessione sulla responsabilità della bellezza, la cornice era quella del Catinaccio. Ai piedi del Campanil di Val Montanaia abbiamo ascoltato il racconto delle imprese alpinistiche della coppia degli Ottomila: Nives Meroi e Romano Benet. Manolo è il protagonista dell’ultima tappa del viaggio nei rifugi dell’arcipelago Dolomiti UNESCO, vi aspettiamo al Rifugio Città di Fiume domenica 27 agosto alle ore 11.

