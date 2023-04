Il contributo per l’acquisto di un abbonamento per mezzi su gomma e rotaia

NordEst (Adnkronos) – Bonus Trasporti 2023, domande al via da lunedì 17 aprile. Il beneficio destinato a chi, nel 2022, ha avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. La domanda dovrà essere presentata online tramite il sito: bonustrasporti.lavoro.gov.it per richiedere il contributo fino a 60 euro per l’acquisto di un abbonamento mensile per mezzi su gomma e rotaia. Stanziati 100 milioni euro. Bonus fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

Verifica innanzi tutto se il tuo gestore è già attivo consultando la lista.

Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro.

Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) e indica il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne.