Abbiamo sperato per giorni, e in questo momento prima di tutto si resta sgomenti”. “Ho condiviso con lui – ricorda – un percorso importante in Regione, e di Remo mi ricordo prima di tutto il sorriso, la positività, la voglia di fare. Era un concentrato di energia”.

Zaia esprime “il suo cordoglio alla moglie, alla figlia e a tutti i suoi cari per una perdita ancor più dolorosa perchè inaspettata come un fulmine a ciel sereno”. Sernagiotto, 65 anni, ex assessore regionale del Veneto di Fi dal 2010 al 2014 ed ex parlamentare europeo nel 2014 , si era ripresentato alle elezioni europee nel 2019 per la lista Fdi, senza però venire eletto.