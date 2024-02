Bolzano, trovata con la gola tagliata nel garage, caccia all’uomo

Aggredita Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni

Bolzano – I carabinieri della Compagnia di Bolzano stanno cercando l’autore della violenta aggressione a Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni molto nota in città, trovata con la gola tagliata ed un versamento cerebrale nella rimessa dei garage del condominio in cui vive, in via Cavour. Il tentato omicidio è avvenuto verso la mezzanotte e in casa c’erano i nipotini della donna, che non si sono accorti di nulla, anche se la porta d’ingresso dell’appartamento è stata trovata aperta.

La donna è stata trovata priva di sensi da un vicino di casa: è in gravissime condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Si trova all’ospedale di Bolzano in terapia intensiva in coma farmacologico. Pare che la donna sia stata attratta nei garage, qualcuno avrebbe infatti disattivato il contatore dell’energia elettrica.