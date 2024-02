Tragico schianto in Val di Non: muore Ivano Martintoni, 60enne di Borgo d’Anaunia

La viabilità è stata a lungo interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi, eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Malè. Sul posto, oltre ai vigili permanenti di Trento, anche i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, Campodenno e Denno

Trento – Il 60enne della zona, è deceduto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Cressino (Campodenno), in valle di Non, nel primo pomeriggio di giovedì. Il conducente del furgone è stato portato al Santa Chiara di Trento con l’elicottero sanitario in gravi condizioni ma è deceduto per la gravità delle ferite riportate. Sul posto i carabinieri, il personale sanitario ed i vigili del fuoco volontari. I soccorritori arrivati sul posto con l’elicottero, hanno solo potuto constatare il decesso dell’imprenditore.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un furgoncino che scendeva in direzione Mezzolombardo quando in uscita da una semicurva avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un camion che saliva verso Cles. Questa una prima ricostruzione della dinamica fatta dagli agenti della Polstrada, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire.