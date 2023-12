Bolzano, nuova Giunta provinciale: Svp, convinceremo anche gli scettici

Incontro con i sindaci e i leader locali del partito

Bolzano – Sindaci, leader locali e membri del direttivo della Svp si sono incontrati oggi a Nalles in Alto Adige con l’obiettivo di presentare alla base i risultati delle trattative di coalizione con Fratelli d’Italia, la Lega, i Freiheitlichen e La Civica finora ottenuti e di valutarli insieme.”La Svp è sempre la stessa: un partito di centro che si batte per i diritti civili, per una politica di centro e per l’autonomia”, hanno sottolineato il segretario politico della Stella alpina Philipp Achammer e il governatore provinciale Arno Kompatscher all’inizio dell’incontro.

Anche le varie relazioni dei membri delle delegazioni negoziali hanno evidenziato questo punto di vista. I presenti hanno sottolineato che le delegazioni negoziali, e in particolare Achammer e Kompatscher, dovrebbero continuare a lavorare nella direzione intrapresa per ottenere un buon risultato. L’obiettivo, si legge in una nota del partito, è quello di convincere e di contrastare con i fatti anche le critiche talvolta esagerate degli scettici.

In breve

Un’app contro la violenza di genere. Si studia una soluzione tecnologica in Trentino, per allertare le vittime di violenza dell’avvicinarsi di un ex compagno (se dotato di braccialetto elettronico). Grazie ad una nuova applicazione, che potrà aiutare le donne vittime di violenza di genere, frutto della collaborazione tra forze dell’ordine e Fondazione Kessler. Sarà pronta tra qualche mese in Trentino dove la Procura lavora per far dialogare codice rosso e tecnologia.