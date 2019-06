Bolzano, ritrovata senza vita la 26enne di San Pancrazio Melanie Kaserer.

Connect on Linked in

L’incidente a Laste di Verdines, vittima una ragazza di San Pancrazio in val d’Ultimo. Era sola col cane

Bolzano – E’ stata ritrovata senza vita una escursionista di 26 anni, di San Pancrazio, Melanie Kaserer. La giovane, era dispersa da giovedì pomeriggio nel meranese. La donna, non aveva fatto ritorno da una gita e sono subito scattate le ricerche. Venerdì mattina la salma è stata rinvenuta ai piedi di un pendio di Punta delle Laste, sopra Verdines, all’ingresso della val Passiria.

Al ritorno, per cause da accertare, è caduta da un’altezza di 100-150 metri. Irraggiungibile dai conoscenti al telefono, sono scattate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan 1 che ha portato la salma a valle.

In breve

I vigili del fuoco di Brunico e Riscone in azione per un incendio boschivo sul Plan de Corones. L’allarme è scattato verso le 9.40 di venerdì. L’incendio è divampato in una zona difficilmente raggiungibile. Allertati anche i vigili del fuoco di Santo Stefano e un elicottero per il supporto alle operazioni.