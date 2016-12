Bolzano, i cannoni salvano l’inverno

Meteorologo, non slitta la prima nevicata dell’inverno

Bolzano - Per il terzo anno di fila i cannoni spara-neve salvano l’avvio della stagione sciistica sulle Dolomiti. Sono infatti 4.700 i cannoni che producono neve in tutte le 12 valli di Dolomiti Superski, dove sono già in funzione 318 dei 460 impianti di risalita. Anche la Sellaronda, il giro con gli sci intorno al gruppo del Sella, è percorribile in entrambe le direzioni.

“Negli ultimi tre anni l’avvio di stagione è stato difficile, con temperature troppo elevate oppure – come l’anno scorso – per la totale assenza di precipitazioni”, conferma il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin.

“Quest’anno le temperature relativamente basse consentono comunque la produzione di neve”, aggiunge. Peterlin mette però in chiaro che “analizzando i dati degli ultimi 20-30 anni non si nota nessun ritardo – ovvero ‘slittamento’ – della prima nevicata in montagna”.