Bolzano, Colpo bancomat senza bottino ad Appiano

Esplosione nella notte tra venerdì e sabato la scorsa notte al Maxi Mode Center

Bolzano – Nuovo colpo ad un bancomat nella notte in Alto Adige. Ignoti hanno fatto saltare, verso le ore 2.30, lo sportello automatico della Cassa di risparmio nei pressi del Maxi Mode Center ad Appiano.

I danni sono ingenti, ma i malviventi si sono dovuti allontanare senza bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bolzano con il reparto artificieri e quello investigativo. Sono incorso le indagini per risalire agli autori del colpo.

In breve

E’ deceduta all’ospedale Santa Chiara di Trento una turista tedesca di appena 22 anni, che giovedì scorso aveva subito un colpo di calore durante la scalata di una via ferrata sul monte Casale. La giovane stava affrontando la lunga e difficile via “Che Guevara”, quando è stata colpita da un malore. In gravi condizioni è stata trasportata in elicottero all’ospedale. Il cuore non ha però retto e la 22enne è morta ieri, nonostante le cure dei medici.