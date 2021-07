Bolzano, 15enne muore sotto trattore a Lagundo in Alto Adige

Incidente nei pressi del maso di famiglia

Bolzano – Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente con il trattore a Lagundo, in Alto Adige. La disgrazia si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì nei pressi del maso di famiglia. Inutile l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La disgrazia si è verificata nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.30, nei pressi del maso Ploner, gestito dalla famiglia Pöhl. Sul ponte del fienile il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi per alcuni metri.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Lagundo e Merano. In fase di ricostruzione da parte dei carabinieri la dinamica del terribile incidente.

