Blackout – Vite Sospese, dal 23 gennaio 2023 su Rai1 la serie girata nel Primiero Vanoi (VIDEO)

Dopo mesi di attesa finalmente in tv la nuova serie ambientata tra Caoria e la Valle del Vanoi, in Val Canali e in molte altre località di Primiero San Martino di Castrozza

Primiero/Vanoi (Trento) – “Black out” arriva in tv dal 23 gennaio 2023. Atteso per l’autunn, sarà in onda a fine gennaio sulla prima rete RAI. Ecco nell’anteprima, l’inconfondibile sede del Parco naturale Paneveggio Pale San Martino in Val Canali ma anche la caserma carabinieri ricreata nel paese di Caoria nel Vanoi. Passando per lo scenario selvaggio del Lagorai, fino alle maestose Pale di San Martino.

La serie tv

“Blackout – Vite Sospese” è la nuova serie tv piena di mistero, colpi di scena e suspence. Nel ruolo del protagonista ci sarà Alessandro Preziosi e sarà affiancato da Aurora Ruffino, Marco Rossetti, l’attrice tedesca Rike Schmid, Caterina Shulha e l’interprete francese Mickaël Lumière.

La storia

Un gruppo di persone che si ritroveranno isolati in uno sperduto paesino di montagna a seguito di una slavina. La tragedia sarà avvolta dal mistero sin dall’inizio visto che forse si sarebbe potuta evitare. A stravolgere gli equilibri, sarà la consapevolezza che qualcuno del gruppo non abbia detto tutta la verità. Tra loro, infatti, potrebbe nascondersi un assassino. E se così fosse, chi potrebbe essere la persona che ha intenzione di fare del male agli altri? È la Vigilia di Natale e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle del Vanoi impedendo i soccorsi tramite l’unico passo che porta alla valle. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. I clienti del lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo.

In attesa dei soccorsi, senza la possibilità di poter comunicare con il mondo esterno e alle prese con dell’esaurimento delle scorte, scopriranno presto che quella è solo una parte di un più complesso meccanismo ad orologeria che potrebbe esplodere da un momento all’altro. In quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, restano invece intrappolati personaggi con segreti da nascondere, testimoni di giustizia sottoposti ad un programma di protezione, ambigui professionisti pronti a tutto. E tra di loro, c’è anche un assassino. Gli ospiti in vacanza ed i residenti si ritrovano a vivere un’esperienza unica che li costringerà a fare i conti con sé stessi e con gli altri: potranno venirne fuori, solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi ed impareranno ad essere una comunità. Scritta da Valerio D’Anunzio, Michelangelo La Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero, Andrea Valagussa. Prodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film.