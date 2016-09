Bis di Longo alla Passo Buole Xtreme: per il trentino è la settima vittoria del 2016

Finale di stagione in crescendo per il capitano della Wilier Force Tony Longo, che oggi ha bissato il successo di domenica scorsa alla Val di Fassa Bike trionfando alla seconda edizione della Passo Buole Xtreme, gara di 43 chilometri con partenza e arrivo ad Ala, in Trentino, 1790 metri di dislivello positivo e un percorso disegnato in gran parte su strade militari costruite dall’esercito italiano cento anni fa durante la Grande Guerra. Longo, proprio come alla Val di Fassa Bike, è riuscito a fare la differenza e a tagliare il traguardo in solitaria

Trento - Per il biker trentino, dopo l’affermazione del 2015, si tratta della seconda vittoria consecutiva alla Passo Buole Xtreme, nonché del settimo sigillo stagionale. Ai fini della classifica finale è risultata decisiva la salita di 12 chilometri che ha portato gli atleti dal fondovalle della Vallagarina alla zona di Passo Buole: il ritmo imposto da Longo ha subito tolto ogni velleità ai rivali, tant’è che il capitano della Wilier Force ha scollinato con alcuni minuti di vantaggio su Casagrande, seguito a propria volta da Degasperi. Sul traguardo, Longo ha chiuso in 1h59’18”70 con quasi sei minuti di vantaggio sul rivale veneto (2h05’17”40) e oltre tredici minuti di margine su Degasperi (2h12’57”20).

«Fare il bis qui ad Ala era importante – commenta Longo – considerando anche il campo dei partenti. La gara è proprio bella con una salita impegnativa e una discesa che gli organizzatori hanno preparato molto bene».

La prossima settimana Tony Longo, Johnny Cattaneo e Massimo Debertolis saranno impegnati all’Etna Marathon Tour, gara a coppie che si svolge sui pendii dell’Etna. La Wilier Force andrà in cerca di un altro risultato di prestigio puntando sull’affiatamento e sulla qualità del duo Longo-Cattaneo, mentre Debertolis correrà insieme all’amico di vecchia data Paolo Alberati. Quattro le tappe in programma nei cinque giorni della manifestazione, da mercoledì a domenica prossima, con un prologo e tre marathon per un totale di 220 km e 7500 metri di dislivello positivo.