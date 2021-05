Biblioteca Intercomunale di Primiero, riaprono le sale studio

Con il protocollo per l’estensione servizi della Biblioteca intercomunale di Primiero è consentito l’accesso in sicurezza agli spazi della Biblioteca per utilizzarne i servizi e per eventuali attività di promozione della lettura o eventi a partecipazione collettiva

Primiero (Trento) – “Il protocollo – spiega il responsabile della Biblioteca di Primiero, Mariano Longo – è stato redatto tenendo conto delle norme meno restrittive, valutando le condizioni di sicurezza degli ambienti delle sedi e delle modalità di erogazione dei servizi secondo il principio della massima cautela. Nei mesi scorsi la Biblioteca ha offerto ai cittadini, nel rispetto delle norme, il miglior servizio possibile, garantendo il prestito e il prestito interbibliotecario, la consulenza bibliografica e consentendo un accesso controllato alle collezioni, avviando altresì un progetto di prestito a domicilio.

Ė tuttora possibile – continua Longo – accedere in modalità sicura agli scaffali per il tempo necessario a scegliere i libri e al bancone per richiedere il prestito di libri, dvd, audiobook e riviste, ma sarà consentito altresì fermarsi in biblioteca per leggere anche giornali e riviste, studiare o utilizzare il servizio internet e i pc a disposizione del pubblico. I posti, distanziati e igienizzati, sono però limitati e disponibili in first come, first served (o su prenotazione) e usufruibili, occupando sempre la stessa postazione per tutta la durata della seduta, per un tempo prefissato. Per un gruppo familiare alla volta e per un tempo limitato sarà possibile anche soggiornare nella Biblioteca dei bambini per leggere e sfogliare i libri per bambini. Ovviamente l’accesso e il soggiorno dei frequentatori nelle sale avverrà sempre con mascherina e dopo essersi igienizzate le mani, mantenendo costantemente il distanziamento interpersonale”.

La Biblioteca desidera in questo modo invitare a riprendere la frequentazione delle sedi, riallacciare le relazioni e se possibile rafforzare il rapporto di fiducia e stima dei cittadini, purtroppo scalfito da chiusure e restrizioni, nei suoi servizi e nelle sue offerte culturali, e contribuire così alla forte voglia di fiducia e normalità.

In breve

Coop Primiero, verso la riconferma del CdA uscente, incontro online con i soci venerdì 14 maggio alle 20.30. In vista della prossima assemblea del 24 maggio (con il metodo del rappresentante designato), senza la presenza del 1500 soci, venerdì 14 maggio alle 20.30 si terrà un incontro online per fare il punto sull’attività svolta fino ad oggi. Previsti ristorni ai soci per 63mila euro. Per i prossimi tre anni si ricandidano: Francesca Broch, Mario Modenesi, Matteo Bettega, Cecilia Gubert, Antonella Pradel, Elisabette Stefani e Francesco Tavernaro.