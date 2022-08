A Pieve Tesino il ricordo di Maria Romana Degasperi e la Lectio di Fabbrini: ecco l’antidoto alla guerra in Europa (VIDEO)

Posted on

Secondo intervento sanitario in due giorni a Primiero Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo l’intervento sanitario a Mezzano di mercoledì mattina, eliambulanza in azione alle 5 di giovedì mattina anche a San Martino di Castrozza per un tragico malore in una abitazione privata della nota località turistica. L’equipe medica è arrivata in volo […]