Battisti16.16, il documentario in 10 biblioteche del Trentino: martedì 22 novembre alle 17.30

L’appuntamento, in contemporanea in dieci biblioteche appartenenti al Sistema bibliotecario trentino, è fissato per martedì 22 novembre. Alle 17.30 sarà proiettato il documentario “Battisti16.16: Trento e Cesare Battisti a 100 anni dalla morte”, scritto da Elena Tonezzer della Fondazione Museo storico del Trentino, diretto da Andrea Andreotti e realizzato da Filmwork-Trento con il contributo del Comune di Trento

Trento - La vita di Cesare Battisti è stata breve, solo 41 anni, ma la morte che ha concluso la sua esistenza l’ha reso un simbolo della Grande Guerra che vale la pena conoscere. Il documentario, che martedì 22 novembre unirà idealmente nel ricordo di Battisti 10 biblioteche del nostro territorio, mostra l’intera vita del politico trentino: giovane liceale ribelle e universitario in Italia, geografo, giornalista e socialista.

A Trento la proiezione sarà ospitata nella Biblioteca comunale di Via Roma, dove interverranno l’assessore alla Cultura del Comune di Trento Andrea Robol, il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi, la storica e autrice del documentario Elena Tonezzer e il regista Andrea Andreotti.

Le altre biblioteche che hanno aderito all’iniziativa sono quelle di Ala, Arco, Borgo Valsugana, Fiera di Primiero, Lavarone, Levico Terme, Mezzocorona, Pergine Valsugana e Tione. Nel documentario intervengono: Claudio Ambrosi, Quinto Antonelli, Mariapia Bigaran, Riccardo Decarli, Giuseppe Ferrandi, Diego Leoni, Alessio Quercioli, Fabrizio Rasera, Mirko Saltori.

BATTISTI16.16

Trento e Cesare Battisti a 100 anni dalla morte

Scritto da Elena Tonezzer

Regia di Andrea Andreotti

Realizzato da FilmWork-Trento, con il contributo del Comune di Trento

Durata: 43′

