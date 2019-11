Bambino investito da un’auto a Primiero: non è grave

Posted on

Un milione di euro per dotare gli agricoltori di attrezzatura che limiti le derive della nuvola fitosanitaria Trento – “La strada del miglioramento è sempre aperta ma stiamo lavorando per una progressiva riduzione dell’impatto ambientale dei trattamenti, anche grazie all’evoluzione tecnologica in atto”: sul tema della quantità di pesticidi utilizzati in agricoltura in Trentino, al […]