Campagna di 2,7 milioni per promuovere l’autunno trentino

Trento – Al via una campagna di Trentino marketing che ha l’obiettivo di destagionalizzare il turismo trentino, incrementando le presenze nei mesi di settembre e ottobre. L’investimento totale per la campagna – informa una nota – è di 2.700.000 euro, mentre i contatti totali previsti sono 480.000.000. Si tratta, ha spiegato l’amministratore delegato di Trentino marketing Maurizio Rossini, di “una campagna che si inserisce nel racconto avviato da alcuni anni di un Trentino sempre vivo nei 12 mesi e con un obiettivo anche economico di una migliore occupazione dei posti letto nelle ‘belle stagioni’, cioè quelle oggi a bassa frequentazione. Per farlo dobbiamo essere capaci di proporci come un territorio distintivo e autentico”.

“Questa campagna è molto importante e stiamo già registrando un forte interesse per i prossimi mesi”, ha commentato l’assessore al turismo della Provincia di Trento, Roberto Failoni. I primi protagonisti delle storie attorno alle quali è stata creata la campagna autunnale, che ha come messaggio pubblicitario “Un autunno tutto per te”, sono la rifugista Roberta Silva, lo chef Luca Zotti e il surfista Nicolò Renna. I formati saranno tre: un formato lungo di oltre due minuti capace di dare enfasi alla storia e al pensiero di ciascuna persona, e due formati televisivi da 30 minuti e 15 minuti per la programmazione sulle reti nazionali e internazionali con rimando al racconto più lungo inserito in una nuova piattaforma “La vita in Trentino”, “Life in Trentino” nella versione internazionale. La campagna adv sull’Italia prevede anche l’uscita sulla stampa quotidiana e periodica sulle principali testate nazionali.